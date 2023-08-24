Исмаэль Бако: «УНИКС даст мне возможность продолжить прогрессировать»

Новобранец УНИКСа Исмаэль Бако отметил, что в казанской команде у него будет возможность прогрессировать в профессиональном плане.

«Очень рад подписать контракт с УНИКСом!

С нетерпением жду начала новой главы своей жизни в Казани. Приложу все усилия, чтобы продолжать прогрессировать в профессиональном плане. Знаю, что УНИКС – тот клуб, который предоставит мне такую возможность», – передает слова бельгийца официальный сайт клуба.

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