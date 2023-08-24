«Хорнетс» представили новую форму Classic Edition

« » представил игровую форму на сезон-2023/24 – команда вернется к стилю конца 90-х, начала 00-х.

«Мы рады представить новую форму Classic Edition в рамках празднования 35-летия первого сезона «Шарлотт».

На протяжении всей нашей истории «Хорнетс» отличались модным дизайном формы, и мы знаем, что наши болельщики будут рады вновь увидеть на площадке в Шарлотт форму, которую команда носила в 1997-2002 гг.», – говорится в заявлении президента Фреда Уитфилда.

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

Самые катастрофические подписания в НБА XXI века

В НБА наступил новый золотой век центровых. Их универсализм очень впечатляет