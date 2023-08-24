«Хорнетс» представили новую форму Classic Edition

Теги Шарлотт НБА Nike игровая форма Баскетбол

«Шарлотт» представил игровую форму на сезон-2023/24 – команда вернется к стилю конца 90-х, начала 00-х.

«Мы рады представить новую форму Classic Edition в рамках празднования 35-летия первого сезона «Шарлотт».

На протяжении всей нашей истории «Хорнетс» отличались модным дизайном формы, и мы знаем, что наши болельщики будут рады вновь увидеть на площадке в Шарлотт форму, которую команда носила в 1997-2002 гг.», – говорится в заявлении президента Фреда Уитфилда.

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3 комментария

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bunakin
Глядя на форму, мне вспоминается почему то Ларри Джонсон сразу
+2
0
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Stephan Carrypenko
Красота
0
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Korban Cobain
Нравица
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