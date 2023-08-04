Майкл Джордан о продаже «Шарлотт»: «Сейчас самое время сосредоточиться на личных интересах и новых задачах»

Легенда НБА Майкл Джордан прокомментировал продажу « ».

Джордан владел клубом на протяжении 13 лет.

«И пусть моя любовь к баскетболу и НБА по-прежнему сильна, сейчас самое время передать бразды правления и сосредоточиться на семье, личных интересах и новых задачах. Смотрю вперед с большими ожиданиями и с нетерпением жду возможности поддерживать команду и сообщество в новой роли в течение многих лет.

Это слова Благодарности, а не прощание, потому что штат Северная Каролина, город Шарлотт и «Хорнетс» всегда будут занимать особое место в моем сердце», – говорится в заявлении Джордана.

В четверг стало известно, что продажа Джорданом контрольного пакета акций «Хорнетс» группе инвесторов, возглавляемой Гэйбом Плоткиным и Риком Шнэллом, завершена.

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!