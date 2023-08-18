«Шарлотт» остается единственной командой НБА, которая ни разу не играла в рождественский день

Теги Шарлотт НБА календарь Баскетбол

«Шарлотт» ни разу в клубной истории не попадал в программу престижного рождественского дня НБА.

Данный расклад не изменится в сезоне-23/24, когда «Хорнетс» снова не попали в число участников рождественского дня.

«Шарлотт» остается единственной командой НБА, которая ни разу не играла в рождественский день. Предстоящий сезон станет для клуба 34-м в лиге.

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1 комментарий

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Stephan Carrypenko
Гринч поработал...
хотя в 90-е была очень интересная команда и странно, что не играли
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