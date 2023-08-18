«Шарлотт» остается единственной командой НБА, которая ни разу не играла в рождественский день

« » ни разу в клубной истории не попадал в программу престижного рождественского дня НБА.

Данный расклад не изменится в сезоне-23/24, когда «Хорнетс» снова не попали в число участников рождественского дня.

«Шарлотт» остается единственной командой , которая ни разу не играла в рождественский день. Предстоящий сезон станет для клуба 34-м в лиге.

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку