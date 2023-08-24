Юта Ватанабе: «За 13 лет в сборной Японии я не показал ни одного результата. ЧМ-2023 может стать моим последним турниром»

Легкий форвард « » и сборной Японии Юта Ватанабе признался, что в случае неудачи на предстоящих квалификациях к Олимпиаде-2024 он более не будет выступать за национальную команду.

«Я выступал за сборную Японии почти 13 лет. За все это время выступлений за страну я не показал ни одного результата.

Если в этот раз мне не удастся попасть на Олимпийские игры в Париже, думаю, что этот чемпионат мира станет последним, когда я надену майку национальной команды», – заявил Ватанабе.

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