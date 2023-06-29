«Финикс» интересуется Ютой Ватанабе и Майком Джеймсом

Теги Бруклин Финикс Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Франции Майк Джеймс 1990 Монако Юта Ватанабе Баскетбол

«Финикс» проявляет интерес к легкому форварду «Бруклина» Юте Ватанабе и разыгрывающему «Монако» Майку Джеймсу.

«Пока «Финикс» ищет в лиге качественных игроков, готовых играть за минимальную зарплату, снайпер «Бруклина» Юта Ватанабе и бывший игрок «Нетс» Майк Джеймс всплыли в качестве потенциальных целей», – пишет инсайдер Марк Стейн.

Ватанабе реализовывал 44,4% бросков из-за дуги за 16 минут на паркете в среднем за игру прошедшей регулярки.

Джеймс набирал в среднем 13 очков и 5,5 передачи за игру в чемпионате Франции, реализуя 27,4% бросков из-за дуги.

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2 комментария

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Sergi Barjuan
Дюра уже друзей по блату в Финикс устраивает)
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Костя Костенко
Ну да, и все поверили, что именно как снайпера хотят взять Джеймса, с таким то процентом трех. И сооовсем не как кореша Дюранта.
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