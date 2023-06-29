«Финикс» интересуется Ютой Ватанабе и Майком Джеймсом

« » проявляет интерес к легкому форварду «Бруклина» и разыгрывающему « » .

«Пока «Финикс» ищет в лиге качественных игроков, готовых играть за минимальную зарплату, снайпер « » Юта Ватанабе и бывший игрок «Нетс» Майк Джеймс всплыли в качестве потенциальных целей», – пишет инсайдер Марк Стейн.

Ватанабе реализовывал 44,4% бросков из-за дуги за 16 минут на паркете в среднем за игру прошедшей регулярки.

Джеймс набирал в среднем 13 очков и 5,5 передачи за игру в чемпионате Франции, реализуя 27,4% бросков из-за дуги.

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