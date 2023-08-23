Владимир Гомельский: «То, что Эдвардс стал лидером сборной США – вполне закономерно»

Известный комментатор и эксперт поделился своим мнением об игре сборных США и Канады, которые провели серию товарищеских матчей перед ЧМ-2023.

«Американцы все время экспериментировали. То, что стал лидером команды – вполне закономерно. Думаю, что тренер Керр подводит команду к пику форму к началу сентября. Особых тактических изысков я не заметил.

У Канады нет лидера, но состав ровный и добротный», – написал Гомельский в своей конференции.

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