Гилберт Аренас о сборной США на ЧМ-2023: «Я буду спать, как и вся Америка. Когда они играют? Часа в три-четыре ночи? Я не наркоторговец»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в эфире своегу шоу признался, что не станет смотреть матчи сборной США, которые выпадают на раннее утро для американских болельщиков.

«Я буду спать, как и вся Америка. Когда они играют? Часа в три-четыре ночи? Я не наркоторговец. На хрена мне так рано вставать? Давай начистоту. Я буду спать», – сказал Аренас.

Чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

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