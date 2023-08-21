Гилберт Аренас о сборной США на ЧМ-2023: «Я буду спать, как и вся Америка. Когда они играют? Часа в три-четыре ночи? Я не наркоторговец»

Теги сборная США НБА Гилберт Аренас Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в эфире своегу шоу признался, что не станет смотреть матчи сборной США, которые выпадают на раннее утро для американских болельщиков.

«Я буду спать, как и вся Америка. Когда они играют? Часа в три-четыре ночи? Я не наркоторговец. На хрена мне так рано вставать? Давай начистоту. Я буду спать», – сказал Аренас.

Чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

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4 комментария

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Максим Макеев
а вот мы вас по ночам смотрим
просыпаемся Гилберт
+2
0
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Tim Timson
значит можно пересчитать наркоторговцев)
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-1
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Марсель Объелся
А я в Сибири ЛЧ только в это время и смотрел
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-1
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Light Yagami
Не понял, типо варщики товар сбывают поздно ночью или рано утром? Есть тут наркоторговцы?
0
0
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