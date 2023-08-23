Стивен Эй Смит: «Без Уэйда Леброн не знал бы, что такое чемпионство. Он не имел права пропустить церемонию включения Дуэйна в Зал славы»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами Дуэйн Уэйд НБА Зал славы Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса за то, что он не присутствовал на церемонии включения экс-одноклубника Дуэйна Уэйда в Зал славы.

Джеймс в 2010 году перешел в «Майами» Уэйда и вскоре выиграл два первых в своей карьере чемпионских титула.

«На мой взгляд, последний человек, который имел право пропустить церемонию Дуэйна Уэйда в Зале славы – это Леброн Джеймс.

Без Уэйда Леброн не знал бы, что такое чемпионство. Кто-то должен был это сказать, поэтому скажу я.

Я всегда ставил Джеймса под номером два в списке лучших игроков. Я понимаю, что это оскорбительно для его лагеря, но они с этим справятся.

Считаю, что Леброн Джеймс обязан своей чемпионской родословной Дуэйну Уэйду», – заявил Стивен Эй.

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!

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12 комментариев

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Владимир Катасонов
Первые чемпионства Леброна были с этим человеком. Я думаю в благодарность за сотрудничество он обязан был там присутствовать
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AEZAKMI228
Слабо накинул. Все понимают что леброн не стал бы таким мощным без маями и уэйда. Эта позиция нерушима
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AEZAKMI228
Ответ Alex356
а был ли Джордан на церемонии Пиппена?
конечно, он даже на церемонии кукоча был как здесь недавно вспоминали
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Jerry Rodrogha
Ответ Rodbert
У них славная история, но они не обязаны быть лучшими друзьями, если не получается. Никакого конфликта, просто со временем разошлись, так бывает. А у Леброна жесткий режим вообще то, у него вовсю подготовка к сезону и он расставил свои приоритеты, ничего личного.
А причем тут лучшие друзья? Введение в зал это не маленький междусобойчик. Это событие на которое просто из причастности и уважения мог бы и Джеймс дойти
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Alex356
а был ли Джордан на церемонии Пиппена?
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Nikolay
Самая ближняя новость по дате про Леброна, что с сыном медцентр в Миннесоте посещал. Может не успевал.
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Ivan85
Ответ Jerry Rodrogha
Не будь гаек в Хит, не хватило бы Брону пороху Кавз затащить.
ты где такую пургу вычитал? из это твой мозг сгенерировал?
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Rodbert
Ответ Jerry Rodrogha
А причем тут лучшие друзья? Введение в зал это не маленький междусобойчик. Это событие на которое просто из причастности и уважения мог бы и Джеймс дойти
Это событие Вейда, а не Леброна и поэтому каждый имеет право сам решать куда ему идти и стоит ли. Леброну это не интересно, так бывает, это его жизнь.
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