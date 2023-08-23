Стивен Эй Смит: «Без Уэйда Леброн не знал бы, что такое чемпионство. Он не имел права пропустить церемонию включения Дуэйна в Зал славы»

Телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал форварда « » за то, что он не присутствовал на церемонии включения экс-одноклубника Дуэйна Уэйда в Зал славы.

Джеймс в 2010 году перешел в « » Уэйда и вскоре выиграл два первых в своей карьере чемпионских титула.

«На мой взгляд, последний человек, который имел право пропустить церемонию в славы – это Леброн Джеймс.

Без Уэйда Леброн не знал бы, что такое чемпионство. Кто-то должен был это сказать, поэтому скажу я.

Я всегда ставил Джеймса под номером два в списке лучших игроков. Я понимаю, что это оскорбительно для его лагеря, но они с этим справятся.

Считаю, что Леброн Джеймс обязан своей чемпионской родословной Дуэйну Уэйду», – заявил Стивен Эй.

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