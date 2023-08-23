«Университет-Югра» и «Купол-Родники» могут не допустить до сезона Суперлиги из-за долгов

Теги происшествия Университет-Югра чемпионат России жен РФБ суперлига Россия Купол-Родники Баскетбол

«Университет-Югра» и «Купол-Родники» могут быть не допущены до нового сезона Суперлиги.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», клубы из Ижевска и Сургута не рассчитались по долгам перед игроками за прошлый сезон. У них есть время закрыть эти задолженности до паспортизации (около двух недель).

Если этого не будет сделано, то исполком РФБ не допустит команды до чемпионата.

Отмечается, что в новый сезон женской Премьер-лиги все клубы заходят без долгов.

«Победы – это хорошо, мы для этого работаем. Но это не самоцель. Развитие россиян – вот цель». Что ждать от нового сезона МБА

Евгений Седых был оператором ЦСКА, уехал жить в Мексику, а теперь возглавил клуб в Азербайджане

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий