«Университет-Югра» и «Купол-Родники» могут не допустить до сезона Суперлиги из-за долгов
«Университет-Югра» и «Купол-Родники» могут быть не допущены до нового сезона Суперлиги.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», клубы из Ижевска и Сургута не рассчитались по долгам перед игроками за прошлый сезон. У них есть время закрыть эти задолженности до паспортизации (около двух недель).
Если этого не будет сделано, то исполком РФБ не допустит команды до чемпионата.
Отмечается, что в новый сезон женской Премьер-лиги все клубы заходят без долгов.
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