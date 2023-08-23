«Университет-Югра» и «Купол-Родники» могут не допустить до сезона Суперлиги из-за долгов

« » и « » могут быть не допущены до нового сезона Суперлиги.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», клубы из Ижевска и Сургута не рассчитались по долгам перед игроками за прошлый сезон. У них есть время закрыть эти задолженности до паспортизации (около двух недель).

Если этого не будет сделано, то исполком не допустит команды до чемпионата.

Отмечается, что в новый сезон женской Премьер-лиги все клубы заходят без долгов.

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