«Уфимец» не допущен до участия в новом сезоне Суперлиги

Клуб Суперлиги не примет участия в новом сезоне.

Об этом сообщает официальный сайт РФБ.

«Ввиду наличия неисполненных финансовых обязательств перед игроками, включенными в паспорта команды «Уфимец» (Уфа) предыдущих сезонов, а также в связи с неуплатой заявочных взносов на участие данной команды в Чемпионате России среди мужских клубов/команд Суперлиги и Кубке России, согласно Регламенту Чемпионата и Кубка России среди мужских и женских клубов/команд, Первенства России среди юниоров и юниорок до 19 лет сезона-2022/23 команда «Уфимец» не допущена к участию в Соревнованиях РФБ в предстоящем сезоне.

Игры команды «Уфимец» из официального календаря Суперлиги удаляются. В мужском Кубке России в 1/8 финала проходит команда «Барнаул» (Алтайский край)», – отмечается на сайте федерации.

Ранее стало известно, что у клуба есть долги по зарплате перед своими баскетболистами. 15 июля условно допустила команду до участия в новом сезоне Суперлиги при условии, что она пройдет процесс паспортизации (предоставит документы, которые докажут об отсутствии долгов).

В минувшем сезоне команда из столицы Башкортостана с показателями 7-21 заняла предпоследнее, 14-е место в турнире.

В Суперлиге-22/23 остается 15 клубов.

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