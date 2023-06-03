Три ассистента «Бостона» присоединятся к штабу Име Удоки в «Хьюстоне»

Теги Бостон Хьюстон Име Удока НБА Аарон Майлз Джо Маззулла Баскетбол

Ассистенты главного тренера «Селтикс» Бен Салливан, Майк Мозер и Гаррет Джексон покинут клуб и присоединятся к штабу Име Удоки в «Рокетс», сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Все трое были в штабе Удоки в «Бостоне» в сезоне-2021/22. Перед началом сезона-2022/23 специалист был отстранен от должности после того, как вскрылись подробности его служебного романа (он позволял себе грубости в адрес сотрудницы).

Штаб нынешнего главного тренера «Селтикс» Джо Маззуллы также могут покинуть Аарон Майлз и Джаррелл Кристиан. Интерес к специалистам проявляют другие клубы лиги.

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1 комментарий

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NK23
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