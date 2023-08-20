«Рокетс» впечатлены физической подготовкой и состоянием Джейлена Грина

Теги Хьюстон Име Удока НБА Джейлен Грин Баскетбол

Разыгрывающий «Хьюстона» Джейлен Грин провел плодотворное межсезонье, поделился обозреватель команды Келли Айко.

«Этим летом он взял на себя обязательство стать лучше. По словам источников в команде, персонал «Рокетс» был особенно впечатлен уровнем физической подготовки молодого защитника, особенно в начале августа, когда у игроков еще в самом разгаре отпуск.

Он работал в Калифорнии вместе с другими игроками НБА, на тренировках, которые часто посещал главный тренер команды Име Удока. Грин прибыл в лагерь сборной США более сильным, подготовленным и, что самое главное, более рассудительным.

Из Лас-Вегаса пришло сообщение, что он быстро освоил систему игры, очень хорошо поддается тренировкам и охотно учится», – пишет журналист.

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