«Рокетс» впечатлены физической подготовкой и состоянием Джейлена Грина

Разыгрывающий « » провел плодотворное межсезонье, поделился обозреватель команды Келли Айко.

«Этим летом он взял на себя обязательство стать лучше. По словам источников в команде, персонал «Рокетс» был особенно впечатлен уровнем физической подготовки молодого защитника, особенно в начале августа, когда у игроков еще в самом разгаре отпуск.

Он работал в Калифорнии вместе с другими игроками , на тренировках, которые часто посещал главный тренер команды . Грин прибыл в лагерь сборной США более сильным, подготовленным и, что самое главное, более рассудительным.

Из Лас-Вегаса пришло сообщение, что он быстро освоил систему игры, очень хорошо поддается тренировкам и охотно учится», – пишет журналист.

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