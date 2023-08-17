«Портленд» по-прежнему не проявляет интереса к обмену с «Майами»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

По словам журналиста Miami Herald Бэрри Джексона, «Портленд» по-прежнему не проявляет интереса к обмену звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда в «Майами».

Лиллард запросил обмен в «Хит» 1 июля.

НБА в предстоящем сезоне планирует показать на национальном телевидении только один матч с участием «Портленда». В этом матче «Блэйзерс» примут «Хит» на своей площадке в феврале.

Ранее сообщалось, что «Майами» готовит новое предложение по Лилларду, включающее Тайлера Хирро, истекающие контракты, молодого игрока (Никола Йович) и драфт-компенсацию. В потенциальной сделке Хирро должен отправиться в третью команду в обмен на ценные для «Портленда» активы. Клуб из Флориды собирается включить в обмен 3-4 пика первого раунда.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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