По словам журналиста Miami Herald Бэрри Джексона, «Портленд» по-прежнему не проявляет интереса к обмену звездного разыгрывающего в «Майами».

Лиллард запросил обмен в «Хит» 1 июля.

в предстоящем сезоне планирует показать на национальном телевидении только один матч с участием «Портленда». В этом матче «Блэйзерс» примут «Хит» на своей площадке в феврале.

Ранее сообщалось, что « » готовит новое предложение по Лилларду, включающее Тайлера Хирро, истекающие контракты, молодого игрока (Никола Йович) и драфт-компенсацию. В потенциальной сделке Хирро должен отправиться в третью команду в обмен на ценные для «Портленда» активы. Клуб из Флориды собирается включить в обмен 3-4 пика первого раунда.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда