Маршалл Гликман: «Пока в Украине не наступит мир, российские клубы не смогут вернуться в Евролигу»

Теги ЦСКА УНИКС Зенит Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Маршалл Гликман Баскетбол

Генеральный директор Евролиги Маршалл Гликман назвал условие возвращения российских клубов в число участников турнира.

«Пока в Украине не наступит мир, российские клубы не смогут вернуться в Евролигу.

Мы будем следовать решениям Международного олимпийского комитета и других крупных органов и действовать соответственно», – сказал Гликман.

Российские клубы, включая акционера Евролиги ЦСКА, были отстранены от участия в турнире год назад.

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7 комментариев

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lecter666_destiny
Ответ Сергей Кузнецов
Не переживай, мир наступит, когда те, кого ты восхваляешь окажутся либо в суде, либо на небе! Все ваши проамериканские товарищи в Киеве. Ну а ЦСКА вернется в Евролигу с нашим танковым корпусом!
Ок, сразу после Угледара и Бахмута только. Но это недолго, всего ещё годик остался, чтоб взять эти величайшие мегаполисы мира. А там точно все будет окей
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quznez
кто может объяснить, почему Франция, США, Германия, Англия, Израиль, поджигающие и участвующие в своих игрищах на Ближнем Востоке, северной Африке, и войнах, убив несколько миллионов, играли всегда и никто не пикнул?
мы типо ангелы или что?
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lecter666_destiny
Ответ джинн
Интересно, если Россия уйдёт с территории Украины, а мир там так и не наступит, российские клубы получается всё равно играть не будут?
Ну вроде как до 2014 года и прихода туда ихтамнетов там никто не воевал...
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shahmur
Более чем логично
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Сергей Кузнецов
Не переживай, мир наступит, когда те, кого ты восхваляешь окажутся либо в суде, либо на небе! Все ваши проамериканские товарищи в Киеве. Ну а ЦСКА вернется в Евролигу с нашим танковым корпусом!
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armageddon123456
Спорт вне политики! - Ага, щаз...
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джинн
Интересно, если Россия уйдёт с территории Украины, а мир там так и не наступит, российские клубы получается всё равно играть не будут?
+7
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