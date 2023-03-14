Генеральный директор Евролиги Маршалл Гликман назвал условие возвращения российских клубов в число участников турнира.

«Пока в Украине не наступит мир, российские клубы не смогут вернуться в Евролигу.

Мы будем следовать решениям Международного олимпийского комитета и других крупных органов и действовать соответственно», – сказал Гликман.

Российские клубы, включая акционера Евролиги ЦСКА, были отстранены от участия в турнире год назад.

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