Андре Драммонд поставил сверху через болельщика, который заплатил 299 долларов за возможность сыграть 1 на 1

Центровой « » организовал тренировочный лагерь для юных игроков.

У участников и посетителей мероприятия была возможность выйти против игрока 1 на 1 за 299 долларов.

В одном из таких противостояний Драммонд поставил сверху через болельщика, который, по собственному признанию, рассчитывал побороться за победу с центровым.

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