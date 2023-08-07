Андре Драммонд поставил сверху через болельщика, который заплатил 299 долларов за возможность сыграть 1 на 1
Центровой «Чикаго» Андре Драммонд организовал тренировочный лагерь для юных игроков.
У участников и посетителей мероприятия была возможность выйти против игрока 1 на 1 за 299 долларов.
В одном из таких противостояний Драммонд поставил сверху через болельщика, который, по собственному признанию, рассчитывал побороться за победу с центровым.
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