«Бостон», скорее всего, обменяет Малкольма Брогдона

«Бостон» намерен обменять одного из защитников – , , или Пэйтона Причарда – чтобы сбалансировать состав по позициям, пишет журналист Bleacher Report Крис Хэйнс.

По словам инсайдера Марка Стейна, вероятнее всего, «Селтикс» расстанутся с Брогдоном.

В прошедшем сезоне Брогдон набирал 14,9 очка, 4,2 подбора и 3,7 передачи в среднем за матч и был признан лучшим запасным игроком лиги. После поражения « » от «Майами» в финале Восточной конференции (3-4) выяснилось, что Брогдон играл с частичным разрывом сухожилия в правом локте.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам