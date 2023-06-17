«Бостон», скорее всего, обменяет Малкольма Брогдона

Теги возможные переходы Бостон НБА Маркус Смарт Малкольм Брогдон Деррик Уайт Пэйтон Притчард Баскетбол

«Бостон» намерен обменять одного из защитников – Маркуса Смарта, Деррика Уайта, Малкольма Брогдона или Пэйтона Причарда – чтобы сбалансировать состав по позициям, пишет журналист Bleacher Report Крис Хэйнс.

По словам инсайдера Марка Стейна, вероятнее всего, «Селтикс» расстанутся с Брогдоном.

В прошедшем сезоне Брогдон набирал 14,9 очка, 4,2 подбора и 3,7 передачи в среднем за матч и был признан лучшим запасным игроком лиги. После поражения «Бостона» от «Майами» в финале Восточной конференции (3-4) выяснилось, что Брогдон играл с частичным разрывом сухожилия в правом локте.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

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1 комментарий

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Tim Timson
Гена или пиши троих в заголовок или кончай это спид инфо))
+22
0
+22
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