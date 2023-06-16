Команды НБА интересуются бэккортом «Бостона»

Теги Бостон НБА Маркус Смарт Малкольм Брогдон Деррик Уайт Пэйтон Притчард Баскетбол

«Бостон» получает множество звонков по поводу своего многочисленного бэккорта, сообщает Bleacher Report.

«Маркус Смарт, Деррик Уайт, Малкольм Брогдон и Пэйтон Притчард: все они заслуживают игрового времени, поэтому «Бостон» стремится создать некоторый баланс позиций, говорят источники», – пишет B/R.

Сообщалось, что Притчард дал организации понять, что желает этим летом сменить команду. У разыгрывающего опция команды на следующий сезон.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий