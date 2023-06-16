Команды НБА интересуются бэккортом «Бостона»

«Бостон» получает множество звонков по поводу своего многочисленного бэккорта, сообщает Bleacher Report.

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Сообщалось, что Притчард дал организации понять, что желает этим летом сменить команду. У разыгрывающего опция команды на следующий сезон.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳