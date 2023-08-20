Александер Бальцеровски жестко упал на руку после фола Юсуфа Нуркича

Центровой сборной Польши Александер Бальцеровски досрочно завершил матч против команды Боснии и Герцеговины из-за жесткого падения на последней минуте встречи.

Поляк пытался забить сверху с навеса Матеуша Понитки, но центровой боснийцев помешал броску при помощи фола. Бальцеровски упал на руку, после чего пару минут пролежал на паркете. Позже игрок самостоятельно дошел до скамейки запасных, но не смог продолжить игру.

Польша обыграла Боснию и Герцеговину (76:72) в финальном матче предварительного раунда квалификации к Олимпиаде-2024.

Бальцеровски завершил встречу с 14 очками, 7 подборами и 3 передачами.

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