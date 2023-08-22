Бывший игрок Университета Хьюстона Реджи Чейни умер в возрасте 23 лет

Теги происшествия NCAA Баскетбол

Бывший форвард команды Университета Хьюстона Реджи Чейни скончался в возрасте 23 лет. Причина смерти баскетболиста на данный момент не установлена.

Этим летом Чейни должен был присоединиться к греческому клубу «Психико».

Чейни провел два сезона за Университет Арканзаса, после чего перешел в Университет Хьюстона, где отыграл три сезона. Прошлый сезон стал для него последним в составе «Кугарс». Он был признан лучшим запасным игроком конференции Американ Атлетик.

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