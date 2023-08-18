Матчи групп E и F на ЧМ-2023 могут перенести с Окинавы в Манилу из-за неблагоприятных погодных условий.

На японский город во время чемпионата мира, который стартует 25 августа, может обрушиться тайфун.

По плану Филиппины на данный момент должен провести матчи групп A, B, C и D, которые пройдут на двух аренах.

В группе Е представлены сборные Германии, Финляндии, Австралии и Японии, в группе F – команды Словении, Кабо-Верде, Грузии и Венесуэлы.

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