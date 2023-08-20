Марк Эверсли: «Cохранение Вучевича было целью номер один в межсезонье. Если он уйдет, как мы его заменим?»

Генеральный менеджер « » Марк Эверсли рассказал, почему организация приняла решение продлить контракт с центровым .

«Я очень рад за Вуча. В НБА не так много стартовых центровых. И если Вуч уйдет, как вы его замените? Такие варианты нас просто не устраивали. Поэтому сохранение Вуча было целью номер один в межсезонье», – сказал Эверсли.

Черногорец подписал контракт на 3 года и 60 млн долларов.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций