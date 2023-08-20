Марк Эверсли: «Cохранение Вучевича было целью номер один в межсезонье. Если он уйдет, как мы его заменим?»

Теги Чикаго НБА Никола Вучевич Марк Эверсли Баскетбол

Генеральный менеджер «Чикаго» Марк Эверсли рассказал, почему организация приняла решение продлить контракт с центровым Николой Вучевичем.

«Я очень рад за Вуча. В НБА не так много стартовых центровых. И если Вуч уйдет, как вы его замените? Такие варианты нас просто не устраивали. Поэтому сохранение Вуча было целью номер один в межсезонье», – сказал Эверсли.

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1 комментарий

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Максим Макеев
да хоть эмбиидом жоэлем🙃
чикаогт смешны конечно в постройке своего «контендера»
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