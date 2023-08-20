Марк Эверсли: «Cохранение Вучевича было целью номер один в межсезонье. Если он уйдет, как мы его заменим?»
Генеральный менеджер «Чикаго» Марк Эверсли рассказал, почему организация приняла решение продлить контракт с центровым Николой Вучевичем.
«Я очень рад за Вуча. В НБА не так много стартовых центровых. И если Вуч уйдет, как вы его замените? Такие варианты нас просто не устраивали. Поэтому сохранение Вуча было целью номер один в межсезонье», – сказал Эверсли.
Черногорец подписал контракт на 3 года и 60 млн долларов.
«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»
🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку
Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций
чикаогт смешны конечно в постройке своего «контендера»