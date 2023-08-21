Гилберт Аренас: «Док Риверс призывал «Сиксерс» взять Тайрона Лю в 2020-м, но после увольнения сам попросился на эту должность»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас рассказал о том, как в 2020 году сперва пытался пристроить своего ассистента в «Филадельфию», а затем сам возглавил команду.

«Ту команду «Сиксерс» должен был возглавить Тайрон Лю. Док Риверс призывал «Сиксерс» взять его, лоббировал это назначение. «Это ваш человек, он отличный специалист, он вам подойдет». Но потом был седьмой матч с «пузыре», после которого Док узнал, что его уволят. Понимая это, он позвонил в «Филадельфию» со словами «Я хочу эту работу прямо сейчас». Когда так поступаешь, ничего хорошего не жди», – заявил Аренас.

В 2020 году « » Риверса упустили преимущество 3-1 и вылетели из плей-офф. В этом году Дока уволили из «Сиксерс» после поражения от «Бостона» в семи матчах.

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