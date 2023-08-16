Товарищеские матчи. Австралия – Бразилия, Сербия сыграет с Пуэрто-Рико и другие матчи
Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.
Сегодня в рамках товарищеских матчей Австралия встретится с Бразилией, Сербия сыграет с Пуэрто-Рико.
Австралия – Бразилия
16 августа. 10:30
Венесуэла – Южный Судан
16 августа. 12:45
Латвия – Финляндия
16 августа. 19:30
Сербия – Пуэрто-Рико
16 августа. 20:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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