Урош Трифунович и Ален Смаилагич не сыграют за Сербию на ЧМ-2023 из-за травм

Защитник Урош Трифунович и «большой» не сыграют за сборную Сербии на ЧМ-2023 из-за проблем со здоровьем.

Трифунович не смог полноценно готовиться к турниру из-за старой травмы. Он лишь недавно начал тренироваться.

Смаилагич перенес заболевание, в результате которого потерял 6-7 килограммов.

В расширенном составе сербской сборной за 10 дней до чемпионата мира остаются 15 баскетболистов.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное