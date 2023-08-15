Урош Трифунович и Ален Смаилагич не сыграют за Сербию на ЧМ-2023 из-за травм

Теги травмы Партизан сборная Сербии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Ален Смаилагич Урош Трифунович Баскетбол

Защитник Урош Трифунович и «большой» Ален Смаилагич не сыграют за сборную Сербии на ЧМ-2023 из-за проблем со здоровьем.

Трифунович не смог полноценно готовиться к турниру из-за старой травмы. Он лишь недавно начал тренироваться.

Смаилагич перенес заболевание, в результате которого потерял 6-7 килограммов.

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