Урош Трифунович и Ален Смаилагич не сыграют за Сербию на ЧМ-2023 из-за травм
Защитник Урош Трифунович и «большой» Ален Смаилагич не сыграют за сборную Сербии на ЧМ-2023 из-за проблем со здоровьем.
Трифунович не смог полноценно готовиться к турниру из-за старой травмы. Он лишь недавно начал тренироваться.
Смаилагич перенес заболевание, в результате которого потерял 6-7 килограммов.
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