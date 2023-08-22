«Сперс» рассматривали вариант с максимальным контрактом для Остина Ривза

«Сан-Антонио» в межсезонье раздумывал о возможном подписании свингмена «Лейкерс» Остина Ривза, который имел статус ограниченно свободного агента.

«Сперс» рассматривали два варианта контракта – максимальный на 4 года и 100 миллионов долларов, а также 3-летнее соглашение на 60 миллионов.

Ривз в итоге остался в «Лейкерс», с которыми договорился о 4-летнем контракте на 56 миллионов.

Журналист Билл Симмонс считает, что «решение «Сан-Антонио» не давать максимальный контракт Ривзу становится глупее с каждой неделей».

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