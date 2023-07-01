«Лейкерс» предложили Остину Ривзу максимально возможный для себя контракт – 52 млн долларов на 4 года

Теги возможные переходы Хьюстон Лейкерс НБА Фред Ванвлит Остин Ривз Баскетбол

«Лейкерс» предложили легкому форварду Остину Ривзу (25 лет, 196 см) максимально возможный для себя контракт – 52 миллиона долларов на 4 года.

«Лейкерс» сделали предложение на четыре года и 52 миллиона долларов, максимум, что они могли предложить Остину, когда открылся рынок. Но он не торопится, оценивая все варианты.

Думаю, «Хьюстон» был потенциальным соискателем, но они подписали Фреда Ванвлита на первый максимальный контракт в межсезонье, так что, как мне кажется, их больше не стоит рассматривать», – информирует обозреватель The Athletic Йован Буха.

Другие команды могут предложить Ривзу 100 миллионов, но у «озерников» будет возможность повторить.

В сезоне-22/23 Ривз набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру. 

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24 комментария

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DonaldBrashear 2.0
и правильно делает Остин, когда всякие Гранты получают по 32 миллиона в год или или Струс 64 на 4, то и Ривз не должен далеко от них быть, вот на контракт Струса и должен ориентироваться Ривз и даже больше, 80 на 4, вот его контракт, думаю, что кто-то даст точно.
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betwriver
Ответ Andrew Chepaylo
Откуда такие зарплаты? В футболе мало кому могут столько платить. На чем они такие бабки отбивают?
Доход НБА за сезон 2021/22 превысил $10 млрд. Как сообщает Associated Press, это произошло впервые в истории. Доход, связанный исключительно с баскетболом, не считая других проектов НБА, составил $8,9 млрд. Важную часть годового дохода составляют сделки о медиаправах, которые оцениваются в $2,6 млрд. На спонсорских сделках НБА заработала $1,46 млрд... Заоблачный рост зарплат в НБА вполне логичен на фоне эффективной бизнес-модели. Заработок игроков напрямую зависит от доходов лиги, которые стабильно растут и распределяются по схеме, заложенной в коллективное соглашение лиги с профсоюзом игроков (CBA, Collective Bargaining Agreement). На зарплаты игроков выделяется 49–51% доходов лиги, полученных от баскетбольной деятельности (BRI, Basketball-Related Income). В структуру BRI входит выручка от продажи телеправ, билетов и атрибутики, спонсорских контрактов, реализации товаров на аренах и проч.
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Andrew Chepaylo
Ответ Light Yagami
На платных подписках на NBA League Pass, +, американский рынок. >В футболе мало кому могут столько платить. А с каких пор футбол, если Вы про соккер, стал мерилом? Молодым людям интересна НБА, а соккер никто не смотрит сейчас почти, кроме лудиков.
Но по просмотрам в мире с огромным опережением футбол(соккер) же самый популярный🤔 Не помню где читал, может даже тут. И эт откуда такие сведения вообще? даже в США вон стадионы вроде битком и молодняк гоняет
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Andrew Chepaylo
Ответ Трей
У НФЛ повыше доходы, но там по 50 игроков в ростере. И у профсоюза игроков слабая позиция. Поэтому средний игрок НФЛ получает намного меньше среднего игрока НБА.
Понял, усем спасибо. Чёт действительно количество игроков я как то не учел
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sanya_xl
Понятно, что хочет больше, но 13 млн тоже не тарелка борща. Такие правила, нужно ждать предложений других команд.
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Light Yagami
Ответ Andrew Chepaylo
Откуда такие зарплаты? В футболе мало кому могут столько платить. На чем они такие бабки отбивают?
На платных подписках на NBA League Pass, +, американский рынок.

>В футболе мало кому могут столько платить.

А с каких пор футбол, если Вы про соккер, стал мерилом? Молодым людям интересна НБА, а соккер никто не смотрит сейчас почти, кроме лудиков.
+9
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dens76
Ответ armageddon123456
Зачем ему в другую? Ему 100 предложат - ЛАЛ повторят и все. И волки сыты и овцы целы.
Ну думаю 100 ЛАЛ всё таки не будут повторять, может на уровне 64 на 4 и повторять, но 80 и 100 на 4, думаю шансов 0.
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Трей
Ответ Andrew Chepaylo
Откуда такие зарплаты? В футболе мало кому могут столько платить. На чем они такие бабки отбивают?
На всем : от телеправ до рекламы. Лига зарабатывает много, игроков в лиге мало. Вот и получаются такие зарплаты)
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betwriver
Остин вроде не скрывал, что его цель - не обязательно оставаться в одной команде, а получить максимум возможных для него денег. Смотрим.
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Stan WarHammer
Ответ scorp19
почему тогда написано "максимально возможный для себя контракт". в чём проблема сразу сотку зарядить или они думают что никто ему такое не предложит. и что это как неуважение.
Правила такие, Рома Сприкут детальнее бы объяснил. Дали бы больше, но никак.
+1
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Кирилл Кириченко
Ответ dens76
Ну думаю 100 ЛАЛ всё таки не будут повторять, может на уровне 64 на 4 и повторять, но 80 и 100 на 4, думаю шансов 0.
повторят любой
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Трей
Ответ Andrew Chepaylo
Много. У НХЛ нфл я так понимаю цифры намного ниже?
У НФЛ повыше доходы, но там по 50 игроков в ростере. И у профсоюза игроков слабая позиция. Поэтому средний игрок НФЛ получает намного меньше среднего игрока НБА.
+1
0
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dens76
Ответ Кирилл Кириченко
повторят любой
Даже 80 или 100 на 4? Тогда на ДиЛо денег не будет. И стоит ли Остин 20к - 25к в год сейчас? 🧐
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ecopromo
Ответ betwriver
Доход НБА за сезон 2021/22 превысил $10 млрд. Как сообщает Associated Press, это произошло впервые в истории. Доход, связанный исключительно с баскетболом, не считая других проектов НБА, составил $8,9 млрд. Важную часть годового дохода составляют сделки о медиаправах, которые оцениваются в $2,6 млрд. На спонсорских сделках НБА заработала $1,46 млрд... Заоблачный рост зарплат в НБА вполне логичен на фоне эффективной бизнес-модели. Заработок игроков напрямую зависит от доходов лиги, которые стабильно растут и распределяются по схеме, заложенной в коллективное соглашение лиги с профсоюзом игроков (CBA, Collective Bargaining Agreement). На зарплаты игроков выделяется 49–51% доходов лиги, полученных от баскетбольной деятельности (BRI, Basketball-Related Income). В структуру BRI входит выручка от продажи телеправ, билетов и атрибутики, спонсорских контрактов, реализации товаров на аренах и проч.
Причем тут рост выручки? Нужно смотреть на итоговый финансовый результат (чистая прибыль/убыток), рентабельности оценить. Тогда можно судить об эффективности бизнеса
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Андрей Петров
Ответ Light Yagami
На платных подписках на NBA League Pass, +, американский рынок. >В футболе мало кому могут столько платить. А с каких пор футбол, если Вы про соккер, стал мерилом? Молодым людям интересна НБА, а соккер никто не смотрит сейчас почти, кроме лудиков.
футбол щас просто деградировал, это балет кто щас его смотрит и нба тоже такое джёт если пойдут по такому пути
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Andrew Chepaylo
Ответ betwriver
Доход НБА за сезон 2021/22 превысил $10 млрд. Как сообщает Associated Press, это произошло впервые в истории. Доход, связанный исключительно с баскетболом, не считая других проектов НБА, составил $8,9 млрд. Важную часть годового дохода составляют сделки о медиаправах, которые оцениваются в $2,6 млрд. На спонсорских сделках НБА заработала $1,46 млрд... Заоблачный рост зарплат в НБА вполне логичен на фоне эффективной бизнес-модели. Заработок игроков напрямую зависит от доходов лиги, которые стабильно растут и распределяются по схеме, заложенной в коллективное соглашение лиги с профсоюзом игроков (CBA, Collective Bargaining Agreement). На зарплаты игроков выделяется 49–51% доходов лиги, полученных от баскетбольной деятельности (BRI, Basketball-Related Income). В структуру BRI входит выручка от продажи телеправ, билетов и атрибутики, спонсорских контрактов, реализации товаров на аренах и проч.
Много. У НХЛ нфл я так понимаю цифры намного ниже?
0
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Stranfio
Повторяется ситуация ,как была с Карузо, ведь могли просто переподписать Остина ,но в итоге решили взять других и в итоге потеряют Ривза, ладно что уже Руи смогли подписать.
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DENBO
После продления Гранта и Бэйна, Ривз за такие деньги никогда не подпишется)
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