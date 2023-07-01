« » предложили легкому форварду (25 лет, 196 см) максимально возможный для себя контракт – 52 миллиона долларов на 4 года.

«Лейкерс» сделали предложение на четыре года и 52 миллиона долларов, максимум, что они могли предложить Остину, когда открылся рынок. Но он не торопится, оценивая все варианты.

Думаю, « » был потенциальным соискателем, но они подписали на первый максимальный контракт в межсезонье, так что, как мне кажется, их больше не стоит рассматривать», – информирует обозреватель The Athletic Йован Буха.

Другие команды могут предложить Ривзу 100 миллионов, но у «озерников» будет возможность повторить.

В сезоне-22/23 Ривз набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

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