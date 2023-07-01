«Лейкерс» предложили Остину Ривзу максимально возможный для себя контракт – 52 млн долларов на 4 года
«Лейкерс» предложили легкому форварду Остину Ривзу (25 лет, 196 см) максимально возможный для себя контракт – 52 миллиона долларов на 4 года.
«Лейкерс» сделали предложение на четыре года и 52 миллиона долларов, максимум, что они могли предложить Остину, когда открылся рынок. Но он не торопится, оценивая все варианты.
Думаю, «Хьюстон» был потенциальным соискателем, но они подписали Фреда Ванвлита на первый максимальный контракт в межсезонье, так что, как мне кажется, их больше не стоит рассматривать», – информирует обозреватель The Athletic Йован Буха.
Другие команды могут предложить Ривзу 100 миллионов, но у «озерников» будет возможность повторить.
В сезоне-22/23 Ривз набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.
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>В футболе мало кому могут столько платить.
А с каких пор футбол, если Вы про соккер, стал мерилом? Молодым людям интересна НБА, а соккер никто не смотрит сейчас почти, кроме лудиков.