Билл Симмонс: «Решение «Сан-Антонио» не давать максимальный контракт Ривзу становится глупее с каждой неделей»

Теги Лейкерс Сан-Антонио НБА Билл Симмонс Остин Ривз Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс посмеялся над «Сперс», которые этим летом упустили возможность подписать атакующего защитника Остина РивзаЛейкерс»).

«Решение «Сан-Антонио» не давать максимальный контракт Ривзу становится глупее с каждой неделей. Поздравляю с тем, что сохранили место в платежке для Джеди Османа и Кэма Пэйна», – написал Симмонс.

Ривз набрал 16 очков в сегодняшнем товарищеском матче сборной США против команды Германии (99:91).

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2 комментария

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gangstarr
Ривз безусловно хорош, но он не игрок максимального контракта
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ID89
Пелинка напугал их дистанционно, растоптал ментально. Да и потом там Вемби пальцы ног разминает, весь фронт-офис следит, ни о ком другом думать не могут
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