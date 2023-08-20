Билл Симмонс: «Решение «Сан-Антонио» не давать максимальный контракт Ривзу становится глупее с каждой неделей»
Известный спортивный эксперт Билл Симмонс посмеялся над «Сперс», которые этим летом упустили возможность подписать атакующего защитника Остина Ривза («Лейкерс»).
«Решение «Сан-Антонио» не давать максимальный контракт Ривзу становится глупее с каждой неделей. Поздравляю с тем, что сохранили место в платежке для Джеди Османа и Кэма Пэйна», – написал Симмонс.
Ривз набрал 16 очков в сегодняшнем товарищеском матче сборной США против команды Германии (99:91).
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