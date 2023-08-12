Кайри Ирвинг о 10-м номере в сборной США у Эдвардса: «Под ним играли лучшие. Это не совпадение»

Разыгрывающий « » поддержал защитника «Миннесоты» , который взял себе 10-й номере в сборной США.

«Под ним играли лучшие из лучших. Это не совпадение.

Такие вещи не случайны, все спланировано. Речь идет о наследии.

Я побеждал под «десяткой» на всех уровнях, за исключением университета. Золото за сборную. Чемпионство НБА... Добро пожаловать в клуб», – заявил Ирвинг.

Помимо Кайри под 10-м номером за США в числе прочих играл .

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке