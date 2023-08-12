Кайри Ирвинг о 10-м номере в сборной США у Эдвардса: «Под ним играли лучшие. Это не совпадение»

Теги Даллас Кобе Брайант Миннесота сборная США НБА Кайри Ирвинг Чемпионат мира по баскетболу 2023 Энтони Эдвардс Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг поддержал защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса, который взял себе 10-й номере в сборной США.

«Под ним играли лучшие из лучших. Это не совпадение.

Такие вещи не случайны, все спланировано. Речь идет о наследии.

Я побеждал под «десяткой» на всех уровнях, за исключением университета. Золото за сборную. Чемпионство НБА... Добро пожаловать в клуб», – заявил Ирвинг.

Помимо Кайри под 10-м номером за США в числе прочих играл Кобе Брайант.

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1 комментарий

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banderos
Под 9 играли лучшие
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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