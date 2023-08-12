Кайри Ирвинг о 10-м номере в сборной США у Эдвардса: «Под ним играли лучшие. Это не совпадение»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг поддержал защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса, который взял себе 10-й номере в сборной США.
«Под ним играли лучшие из лучших. Это не совпадение.
Такие вещи не случайны, все спланировано. Речь идет о наследии.
Я побеждал под «десяткой» на всех уровнях, за исключением университета. Золото за сборную. Чемпионство НБА... Добро пожаловать в клуб», – заявил Ирвинг.
Помимо Кайри под 10-м номером за США в числе прочих играл Кобе Брайант.
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