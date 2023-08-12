Кайри Ирвинг – юному поклоннику: «Я не перехожу в «Лейкерс». Я остаюсь в «Далласе»

Теги Даллас Лейкерс НБА болельщики Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг пообщался с юными поклонниками, которые могли задать звезде НБА любые вопросы.

Болельщик: Вы перейдете в «Лейкерс»?

Ирвинг: Нет, бро, нет (улыбается). Почему ты спрашиваешь об этом? Ты можешь задать любой вопрос. Давай, любой вопрос.

Болельщик: Вы перейдете в «Лейкерс»?

Ирвинг: С ума сойти. И так все лето... Я остаюсь в «Далласе».

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1 комментарий

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Stephan Carrypenko
В Бостоне тоже выступал перед болельщиками) кайри вообще Хозяин слова, хочет даёт хочет забирает ))
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