Кайри Ирвинг – юному поклоннику: «Я не перехожу в «Лейкерс». Я остаюсь в «Далласе»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг пообщался с юными поклонниками, которые могли задать звезде НБА любые вопросы.
Болельщик: Вы перейдете в «Лейкерс»?
Ирвинг: Нет, бро, нет (улыбается). Почему ты спрашиваешь об этом? Ты можешь задать любой вопрос. Давай, любой вопрос.
Болельщик: Вы перейдете в «Лейкерс»?
Ирвинг: С ума сойти. И так все лето... Я остаюсь в «Далласе».
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