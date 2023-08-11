Гилберт Аренас считает, что Энтони Эдвардс выходит со скамейки в сборной США из-за контракта с adidas

Теги Миннесота сборная США НБА Гилберт Аренас adidas Nike Энтони Эдвардс Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс не вышел в стартовой пятерке двусторонней игры сборной США со спарринг-командой из-за контракта с брендом кроссовок.

У Эдвардса есть соглашение с adidas, национальную команду Штатов спонсирует Nike.

«Он не вышел в старте? Так нельзя. Забудьте о кроссовках, мы уже все знаем. С чего вы взяли, что кто-то в команде лучше Эдвардса, чтобы выпускать его со скамейки?

К черту кроссовки, но как тренер... Нет, это все политика компаний. Лучший игрок в команде – парень из adidas, а сборная спонсируется Nike», – заявил Аренас в эфире своего шоу.

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Tim Timson
Аринас летний Перкинс)
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