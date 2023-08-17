Гилберт Аренас о Зале славы: «Успех команды не должен иметь к этому никакого отношения. Вы выиграли пять чемпионатов, сердечно вас поздравляю. Вам нельзя там находиться со своей бездарной статистикой»

Теги Майкл Джордан Лэрри Берд НБА Гилберт Аренас Зал славы Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что Лиге стоит изменить подход к введению игроков в Зал славы.

«Успех команды не должен иметь никакого отношения к проходу в эту дверь [Зала славы]. Вы выиграли пять чемпионатов, сердечно вас поздравляю. Но тебе нельзя входить в эту дверь, за которой Майкл Джордан, Лэрри Берд.

Вам нельзя там находиться со своей бездарной статистикой. Некоторые из этих людей вообще не должны быть там. В Зале славы должны быть первые, максимум крепкие вторые опции команд. Мы говорим про четвертые, пятые, длительность их карьер – да ну вас к черту», – сказал Аренас в эфире своего шоу.

На этой неделе в Зал славы были введены Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Тони Паркер и Пау Газоль.

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6 комментариев

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Bunyod Turgunov
Бред. Очередной популизм от Аренаса. Кто-то думает что Макги или Дэни Грин попадёт в Зал Славы? Или до этого такие игроки попадали?
+5
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Al Al
как закусило то парня
+3
0
+3
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kaimussen
Ответ Bunyod Turgunov
Бред. Очередной популизм от Аренаса. Кто-то думает что Макги или Дэни Грин попадёт в Зал Славы? Или до этого такие игроки попадали?
Мабой уже в зале славы, правда не в том)
+3
0
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Мурзин Ринат
Ответ Bunyod Turgunov
Бред. Очередной популизм от Аренаса. Кто-то думает что Макги или Дэни Грин попадёт в Зал Славы? Или до этого такие игроки попадали?
Может он имел ввиду последние года, когда там Уэббер и Хардуэй оказались
+2
0
+2
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zippa
Как такое можно было вообще сказать после этого года - одни достойные люди там. Бывают, тащат медийных личностей со спорными достижениями, но в этом году полный порядок.
+1
0
+1
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