Гилберт Аренас о Зале славы: «Успех команды не должен иметь к этому никакого отношения. Вы выиграли пять чемпионатов, сердечно вас поздравляю. Вам нельзя там находиться со своей бездарной статистикой»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что Лиге стоит изменить подход к введению игроков в Зал славы.

«Успех команды не должен иметь никакого отношения к проходу в эту дверь [Зала славы]. Вы выиграли пять чемпионатов, сердечно вас поздравляю. Но тебе нельзя входить в эту дверь, за которой , .

Вам нельзя там находиться со своей бездарной статистикой. Некоторые из этих людей вообще не должны быть там. В Зале славы должны быть первые, максимум крепкие вторые опции команд. Мы говорим про четвертые, пятые, длительность их карьер – да ну вас к черту», – сказал Аренас в эфире своего шоу.

На этой неделе в Зал славы были введены Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Тони Паркер и Пау Газоль.

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