Юдонис Хаслем о Тайлере Хирро: «Лучший шестой», два финала НБА, три финала Востока – его четыре года здесь равны или даже лучше, чем карьера большинства игроков»

Бывший игрок « » , завершивший карьеру этим летом, на фоне слухов о возможном обмене Дэмиана Лилларда («Портленд») встал на защиту своего товарища .

«Я сижу и смотрю за всем со стороны, как и все остальные. Понятно, что я общаюсь с Тайлером, поддерживаю с ним связь, но, как и все остальные, просто сижу и смотрю, что будет дальше.

Сказал Тайлеру одну вещь, и на что я сделал акцент – на времени, проведенном здесь. Что бы ни случилось, он сможет уйти с гордо поднятой головой. «Лучший шестой», два финала , три финала Восточной конференции – его четыре-пять лет здесь равны или даже лучше, чем карьера большинства игроков. Ему нечего стыдиться», – сказал Хаслем.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций