Юдонис Хаслем о Тайлере Хирро: «Лучший шестой», два финала НБА, три финала Востока – его четыре года здесь равны или даже лучше, чем карьера большинства игроков»

Теги Майами НБА Юдонис Хаслем Тайлер Хирро Баскетбол

Бывший игрок «Майами» Юдонис Хаслем, завершивший карьеру этим летом, на фоне слухов о возможном обмене Дэмиана Лилларда («Портленд») встал на защиту своего товарища Тайлера Хирро.

«Я сижу и смотрю за всем со стороны, как и все остальные. Понятно, что я общаюсь с Тайлером, поддерживаю с ним связь, но, как и все остальные, просто сижу и смотрю, что будет дальше.

Сказал Тайлеру одну вещь, и на что я сделал акцент – на времени, проведенном здесь. Что бы ни случилось, он сможет уйти с гордо поднятой головой. «Лучший шестой», два финала НБА, три финала Восточной конференции – его четыре-пять лет здесь равны или даже лучше, чем карьера большинства игроков. Ему нечего стыдиться», – сказал Хаслем.

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1 комментарий

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Аморалинни
Портленд на эти слова не купится, лаже не старайся
+3
0
+3
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