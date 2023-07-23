Юдонис Хаслем отреагировал на слова Пирса: «У этих мазафакеров на подкастах понос изо рта!!!!»

Теги Пол Пирс Дуэйн Уэйд НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

Бывший партнер по команде Дуэйна Уэйда Юдонис Хаслем вступился за своего товарища в соцсети.

Ранее чемпион-2008 Пол Пирс заявил, что он лучше Уэйда как игрок: «Поставьте Шака [О’Нила] в мою команду. Поставьте со мной Леброна Джеймса и Криса Боша. Я не стану чемпионом? Поставьте меня, Леброна и Боша вместе... мы не выиграем парочку титулов?

Я вам это и пытаюсь объяснить. Кто лучше бросает 3-очковые: я или Уэйд? Он лучше как скорер? Ну, да, у него лучше статистика по карьере. Я могу бросать издали, могу играть в «посте», умею находить «контакт» с защитником. Так кто лучший скорер?»

Хаслем отреагировал в комментариях: «У этих мазафакеров на подкастах понос изо рта!!!!»

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