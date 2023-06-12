Джимми Батлер: «Хаслем сказал команде, что пока никто в этом финале пока не добился четырех побед»
Защитник «Майами» Джимми Батлер рассказал о словах, которые адресовал одноклубникам ветеран команды Юдонис Хаслем в связи с 1-3 в финальной серии с «Денвером».
«То же самое, что говорят все: никто пока не добился четырех побед. Так что продолжаем играть и бороться.
Важно понимать, что если мы возьмем следующий матч, то продолжим двигаться к заветной цели. Мы должны выиграть три раза до того, как сопернику удастся выиграть один раз», – сказал Батлер.
Пятая игра серии состоится в понедельник в Колорадо.
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