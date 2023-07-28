«Покидаю эту игру без сожалений». Юдонис Хаслем объявил о завершении карьеры

Теги переходы Майами НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

43-летний тяжелый форвард Юдонис Хаслем объявил о завершении карьеры после 20 сезонов за «Майами».

«20 лет… Невозможно выразить словами, что прошедшие 20 лет значили для меня, но вы меня знаете. Конечно, я попытаюсь...

Мне очень приятно сказать, что я покидаю эту игру без сожалений. Чемпионаты, награды, братство, сложно не быть спокойным.

От игрока, которого не выбрали на драфте, до трехкратного чемпиона, второй символической сборной новичков, лучшего партнера по команде, самого возрастного игрока в финальной серии, лидера «Майами» по подборам и проведенным сезонам. Этот список можно продолжать», – написал Хаслем в соцсети.

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8 комментариев

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Ilovethisgame77
Слава Богу… затянул на 5 сезонов, дармоед
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Cops noob pley
крутой дядька, надеюсь войдет в тренерский штаб спо!
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altar
список можно продолжать... но нечем.
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scorp19
Сколько можно одно и тоже повторять )) Думаю ещё не раз вставит свои пять копеек про своё лидерство по подборам у достаточно молодой франшизы, у которой просто крутые центры надолго не задерживались ))
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Ответ Ilovethisgame77
Слава Богу… затянул на 5 сезонов, дармоед
Ну ладно уж. На фоне тех денег, что он получал, польза от его менторства всяко ценнее
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Александр Горлов
Ответ scorp19
Сколько можно одно и тоже повторять )) Думаю ещё не раз вставит свои пять копеек про своё лидерство по подборам у достаточно молодой франшизы, у которой просто крутые центры надолго не задерживались ))
Алонзо?
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