«Покидаю эту игру без сожалений». Юдонис Хаслем объявил о завершении карьеры

43-летний тяжелый форвард объявил о завершении карьеры после 20 сезонов за « ».

«20 лет… Невозможно выразить словами, что прошедшие 20 лет значили для меня, но вы меня знаете. Конечно, я попытаюсь...

Мне очень приятно сказать, что я покидаю эту игру без сожалений. Чемпионаты, награды, братство, сложно не быть спокойным.

От игрока, которого не выбрали на драфте, до трехкратного чемпиона, второй символической сборной новичков, лучшего партнера по команде, самого возрастного игрока в финальной серии, лидера «Майами» по подборам и проведенным сезонам. Этот список можно продолжать», – написал Хаслем в соцсети.

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