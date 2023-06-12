Юдонис Хаслем заработал 19,1 млн долларов, проведя на паркете меньше 10 полноценных матчей за последние 7 лет

Теги Майами НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

Форвард «Майами» Юдонис Хаслем стал самым возрастным участником финала НБА.

В прошлую пятницу Хаслему исполнилось 43 года.

Несмотря на достижение, за последние 7 сезонов в НБА Хаслем провел всего 65 матчей – в среднем 7,3 минуты на паркете.

Сезон-2016/17 – 130 минут

Сезон-2017/18 – 72 минуты

Сезон-2018/19 – 74 минуты

Сезон-2019/20 – 44 минуты

Сезон-2020/21 – 3 минуты

Сезон-2021/22 – 83 минуты

Сезон-2022/23 – 71 минута

В сумме это 477 минуты – меньше десяти полноценных матчей.

За этот период баскетболист заработал 19,1 млн долларов.

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3 комментария

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Insamo217
И что? Он получает деньги не за игру на площадке, у него другая роль в команде и не менее важная. А вот например за что получает деньги Бен Симмонс - это большой вопрос
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Red_Star
Всем должно быть понятно что ему платили в этот период за другое. 2,7 в год, средний главный тренер НБА сейчас получает по 4-5, сколько помощники получают надо искать. Смотрите на результаты команды.
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veredrim
Один из самых высокооплаичыаемых мотивационных спикеров последнего времени
+1
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