Юдонис Хаслем заработал 19,1 млн долларов, проведя на паркете меньше 10 полноценных матчей за последние 7 лет

Форвард « » Юдонис Хаслем стал самым возрастным участником финала НБА.

В прошлую пятницу исполнилось 43 года.

Несмотря на достижение, за последние 7 сезонов в НБА Хаслем провел всего 65 матчей – в среднем 7,3 минуты на паркете.

Сезон-2016/17 – 130 минут

Сезон-2017/18 – 72 минуты

Сезон-2018/19 – 74 минуты

Сезон-2019/20 – 44 минуты

Сезон-2020/21 – 3 минуты

Сезон-2021/22 – 83 минуты

Сезон-2022/23 – 71 минута

В сумме это 477 минуты – меньше десяти полноценных матчей.

За этот период баскетболист заработал 19,1 млн долларов.

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