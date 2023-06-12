Юдонис Хаслем заработал 19,1 млн долларов, проведя на паркете меньше 10 полноценных матчей за последние 7 лет
Форвард «Майами» Юдонис Хаслем стал самым возрастным участником финала НБА.
В прошлую пятницу Хаслему исполнилось 43 года.
Несмотря на достижение, за последние 7 сезонов в НБА Хаслем провел всего 65 матчей – в среднем 7,3 минуты на паркете.
Сезон-2016/17 – 130 минут
Сезон-2017/18 – 72 минуты
Сезон-2018/19 – 74 минуты
Сезон-2019/20 – 44 минуты
Сезон-2020/21 – 3 минуты
Сезон-2021/22 – 83 минуты
Сезон-2022/23 – 71 минута
В сумме это 477 минуты – меньше десяти полноценных матчей.
За этот период баскетболист заработал 19,1 млн долларов.
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