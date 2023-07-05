Бигмен « » Виктор Вембаньяма отдал должное Джоуи Честнату, которого назвал «самым доминирующим спортсменом всех времен». Мужчина съел 62 хот-дога за 10 минут

39-летний Честнат во вторник в 16-й раз выиграл международный конкурс по поеданию хот-догов, съев 62 штуки за 10 минут – на 13 больше, чем у ближайшего конкурента.

Джоуи одержал 16-ю победу за последние 17 лет, текущая серия составляет восемь титулов подряд.

19-летний француз отреагировал в соцсетях.

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