Вембаньяма назвал Джоуи Честната «самым доминирующим спортсменом». Мужчина съел 62 хот-дога за 10 минут

Теги светская хроника Сан-Антонио НБА фото Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма отдал должное Джоуи Честнату, которого назвал «самым доминирующим спортсменом всех времен». Мужчина съел 62 хот-дога за 10 минут

39-летний Честнат во вторник в 16-й раз выиграл международный конкурс по поеданию хот-догов, съев 62 штуки за 10 минут – на 13 больше, чем у ближайшего конкурента.

Джоуи одержал 16-ю победу за последние 17 лет, текущая серия составляет восемь титулов подряд.

19-летний француз отреагировал в соцсетях.

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2 комментария

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dens76
Про Уильямса и конкуренцию шутки уже были? 🧐
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