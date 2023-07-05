Вембаньяма назвал Джоуи Честната «самым доминирующим спортсменом». Мужчина съел 62 хот-дога за 10 минут
Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма отдал должное Джоуи Честнату, которого назвал «самым доминирующим спортсменом всех времен». Мужчина съел 62 хот-дога за 10 минут
39-летний Честнат во вторник в 16-й раз выиграл международный конкурс по поеданию хот-догов, съев 62 штуки за 10 минут – на 13 больше, чем у ближайшего конкурента.
Джоуи одержал 16-ю победу за последние 17 лет, текущая серия составляет восемь титулов подряд.
19-летний француз отреагировал в соцсетях.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
Самые крохотные игроки за всю историю НБА
Соцсети Виктора Вембаньямы
2 комментария