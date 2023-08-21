Сын Брэда Стивенса Брэди решил играть за Нотр-Дам в NCAA

Брэди Стивенс, сын президента « » , выбрал Нотр-Дам в качестве университета, за который будет играть в .

Нотр-Дам тренирует бывший ассистент «Селтикс» Майка Шрусберри. Брэди на данный момент играет за школу.

Эксперты называют одним из главных достоинств Брэди Стивенса его 3-очковый бросок.

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