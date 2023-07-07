«Селтикс» хотят использовать свои активы для осуществления «мощного» обмена в будущем

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«Бостон» рассчитывает использовать имеющиеся активы для осуществления «мощного» обмена, но не прямо сейчас.

Об этом сообщает обозреватель The Boston Globe Адам Химмельсбах.

«Нет, у «Селтикс» нет плана по омоложению за счет драфт-пиков. Этот капитал в конечном итоге послужит валютой в более крупной сделке, поскольку у «Бостона» хорошие позиции для мощного удара, об сообщают источники в лиге.

Недавняя активность породила слухи о том, что они могут совершить серьезный шаг прямо сейчас, но источник в лиге сказал, что это маловероятно», – информирует Химмельсбах.

«Бостон» сохраняет все свои выборы в первом раунде будущих драфтов, «Селтикс» также заполучили пик первого раунда 2024 года «Голден Стэйт», в их распоряжении шесть выборов во втором раунде и обмен пиками во втором раунде 2025 года с «Далласом».

«Сан-Антонио» может обменяться с «Бостоном» пиками 2028 года.

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3 комментария

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Hobotok
Обязательно бахнем и не раз — весь мир в труху. Но потом
+12
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Misson
В наилучшей позиции Сан-Антонио. Ничего не теряет, зато, когда/если в ближайшие 4 года из Бостона уйдут/будут обменены Тэйтум или Браун (а может и оба), то пик 28-года Бостона станет очень ценным. Также Сан-Антонио получил право обмена пиками в 2030 г. с Далласом в сделке по Г.Уильямсу.
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Atlichna
Ответ Hobotok
Обязательно бахнем и не раз — весь мир в труху. Но потом
Их топ-3 25, 26, 27, думаю, следующая цель будет в таком же возрасте.
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