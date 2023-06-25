«Бостон» может предложить Порзингису контракт на 2 года и 77 млн долларов

« » намерен продлить соглашение с форвардом этим летом, передает инсайдер Марк Стейн.

«Селтикс», как я уже сообщал в среду, очень рассчитывают добавить два года к контракту Порзингиса этим летом. 27-летний форвард имеет право на максимальное двухлетнее продление контракта на сумму 77 миллионов долларов.

Президент «Селтикс» по баскетбольным операциям Брэд Стивенс поддержал эту идею в пятницу на своей первой после трейда встрече с прессой, когда он сказал «мы надеемся на это» в ответ на вопрос о продлении контракта Порзингиса», – пишет Стейн.

Порзингис активировал опцию на 36 млн долларов на сезон-2023/24.

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