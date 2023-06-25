«Бостон» может предложить Порзингису контракт на 2 года и 77 млн долларов

Теги Бостон НБА Брэд Стивенс Кристапс Порзингис Марк Стейн Баскетбол

«Бостон» намерен продлить соглашение с форвардом Кристапсом Порзингисом этим летом, передает инсайдер Марк Стейн.

«Селтикс», как я уже сообщал в среду, очень рассчитывают добавить два года к контракту Порзингиса этим летом. 27-летний форвард имеет право на максимальное двухлетнее продление контракта на сумму 77 миллионов долларов.

Президент «Селтикс» по баскетбольным операциям Брэд Стивенс поддержал эту идею в пятницу на своей первой после трейда встрече с прессой, когда он сказал «мы надеемся на это» в ответ на вопрос о продлении контракта Порзингиса», – пишет Стейн.

Порзингис активировал опцию на 36 млн долларов на сезон-2023/24.

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8 комментариев

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Стас Егоров
Ну он же просто никакой, он ни рыба ни мясо вообще везде. А когда начинает кидать трехи, то лавочку сразу можно закрывать. Самый бесполезный "единорог"
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hodor 12
Это же сколько в Грант Уильямсах
..??
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AllanHouston
Ответ За Валенсию с 1999
Почему так мало? Достоин большего
Потому что по правилам нельзя больше. Спустя шесть месяцев после обмена ограничения уйдут и манёвра будет больше.
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Anastasiia Khvorostova
Ответ hodor 12
Это же сколько в Грант Уильямсах ..??
Бостон ему прошлым летом предлагал в районе 16 млн в год, Грант хотел 20 млн
Так что 1,5 Гранта на Порзи, получается
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0
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Удав Ховарда
просто мрак, зачем Бостону такое? Платить 36 млн в год травматику...
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Оба штрафных Гранта Уильямса
А посмотреть как он впишется в команду не нужно? Делать ставки у букмекеров кажется более надежным планом чем этот.
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SopTecret
стивенс решил доказать, что не зря его родители так назвали
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