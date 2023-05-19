Обозреватель «76-х» Киф Помпей: «Майк Д’Антони должен был стать главным тренером до Дока Риверса»
Обозреватель «Филадельфии» Киф Помпей поделился информацией, как происходил наем нового главного тренера команды в 2020 году.
«Майк Д’Антони должен был стать тренером до Дока. Они расстелили для него красную ковровую дорожку. Джоэл дал свое согласие. Но, как я понял, Майк запросил больше денег.
Внезапно Дока увольняют [из «Клипперс»], и в тот же момент он становится предпочтительным кандидатом. В то время Д’Антони был тем специалистом, за которого Джоэл хотел играть», – заявил Помпей в эфире шоу Sports Take.
Майк Д’Антони входит в шорт-лист «76-х» после увольнения Дока Риверса на этой неделе.
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