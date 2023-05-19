Обозреватель «76-х» Киф Помпей: «Майк Д’Антони должен был стать главным тренером до Дока Риверса»

Теги Док Риверс Клипперс Филадельфия Майк Д′Антони НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Обозреватель «Филадельфии» Киф Помпей поделился информацией, как происходил наем нового главного тренера команды в 2020 году.

«Майк Д’Антони должен был стать тренером до Дока. Они расстелили для него красную ковровую дорожку. Джоэл дал свое согласие. Но, как я понял, Майк запросил больше денег.

Внезапно Дока увольняют [из «Клипперс»], и в тот же момент он становится предпочтительным кандидатом. В то время Д’Антони был тем специалистом, за которого Джоэл хотел играть», – заявил Помпей в эфире шоу Sports Take.

Майк Д’Антони входит в шорт-лист «76-х» после увольнения Дока Риверса на этой неделе.

Почему «Лейкерс» показывают себе на вены? Жест Д’Анджело Расселла стал фирменным для «Последнего танца» Леброна

«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают

На Востоке еще раз «Майами» – «Бостон»: Батлер против Тейтума, Споэльстра против самой талантливой команды НБА

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Korban Cobain
++ Филадельфия Сэвэнтирокетс ++
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий