Обозреватель «76-х» Киф Помпей: «Майк Д’Антони должен был стать главным тренером до Дока Риверса»

Обозреватель «Филадельфии» Киф Помпей поделился информацией, как происходил наем нового главного тренера команды в 2020 году.

«Майк Д’ должен был стать тренером до Дока. Они расстелили для него красную ковровую дорожку. Джоэл дал свое согласие. Но, как я понял, Майк запросил больше денег.

Внезапно Дока увольняют [из « »], и в тот же момент он становится предпочтительным кандидатом. В то время Д’Антони был тем специалистом, за которого хотел играть», – заявил Помпей в эфире шоу Sports Take.

Майк Д’Антони входит в шорт-лист «76-х» после увольнения на этой неделе.

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