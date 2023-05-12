Док Риверс проиграл 8 матчей подряд за выход в финал конференции. Он ни разу в карьере не побеждал в седьмой игре серии в гостях

Главный тренер «Филадельфии» имеет удручающую статистику в решающих матчах на вылет.

Риверс принял участие в 15 седмых матчах серий в качестве тренера – и выиграл лишь 6 из них. Последние четыре игры специалист проиграл; в 2015 году « » под его руководством добились победы над «Сан-Антонио» (111:109). Это был первый раунд плей-офф.

Кроме того, все 6 побед были добыты на домашнем паркете – 0 из 4 в гостях.

Риверс также проиграл уже 8 матчей кряду за выход в финал конференции: 5-я, 6-я и 7-я игры против «Хьюстона» в 2015, 5-я, 6-я и 7-я игры против «Денвера» в 2020, 7-я игра против «Атланты» в 2021, и, наконец, 6-я игра против « » вчера.

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