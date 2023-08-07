Гилберт Аренас: «Тай Лю сказал, что после перехода Уэстбрука у «Клипперс» появился лидер»

По словам экс-игрока НБА Гилберта Аренаса, главный тренер «Клипперс» считает, что в лице разыгрывающего команда получила настоящего лидера.

В июле « » продлили с Уэстбруком контракт до 2025 года.

«Я разговаривал с Таем Лю. Он сказал: «Мы дали ему все, что у нас было. Мы не хотели отпускать его, радуемся, что удалось сохранить Расса. У нас не было лидера, а теперь он есть», – произнес Аренас.

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом

Остановка сердца оборвала жизнь звезды НБА 30 лет назад. Реджи Льюис так и не успел стать легендой «Селтикс»