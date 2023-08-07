Гилберт Аренас: «Тай Лю сказал, что после перехода Уэстбрука у «Клипперс» появился лидер»

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Гилберт Аренас Расселл Уэстбрук Баскетбол

По словам экс-игрока НБА Гилберта Аренаса, главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю считает, что в лице разыгрывающего Расселла Уэстбрука команда получила настоящего лидера.

В июле «Клипперс» продлили с Уэстбруком контракт до 2025 года.

«Я разговаривал с Таем Лю. Он сказал: «Мы дали ему все, что у нас было. Мы не хотели отпускать его, радуемся, что удалось сохранить Расса. У нас не было лидера, а теперь он есть», – произнес Аренас.

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3 комментария

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Ответ david1994
Такое чувство , что остальные набрасыватели на вентилятор ( Перкинс , Смит) взяли отпуск , и только Аринас работает не покладая рук , даже в межсезонье))) уж очень много его стало в последнее время в ленте )))
Ну ПиДжи такой лидер, что мог сказать: "мы проиграли, потому что у нас не было ЛеБрона". Ленард никогда не был "голосом ". Так что возможно, Аринас говорит правду, Лю так видит.
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Такое чувство , что остальные набрасыватели на вентилятор ( Перкинс , Смит) взяли отпуск , и только Аринас работает не покладая рук , даже в межсезонье))) уж очень много его стало в последнее время в ленте )))
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Ответ david1994
Такое чувство , что остальные набрасыватели на вентилятор ( Перкинс , Смит) взяли отпуск , и только Аринас работает не покладая рук , даже в межсезонье))) уж очень много его стало в последнее время в ленте )))
ну Аринас нигде не работает, его время набрасывать)
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