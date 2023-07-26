«Панатинаикос» выкупил Александера Бальцеровски у «Гран-Канарии»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Гран-Канария чемпионат Греции Александер Бальцеровски Баскетбол

«Панатинаикос» в конечном итоге решил заплатить «Гран-Канарии» выкуп за центрового Александера Бальцеровски (22 года, 216 см) в размере 500 тысяч евро, сообщает SDNA.

Ранее сообщалось, что греческий клуб отказался выплатить огромную сумму выкупа. Деньги должны были быть выплачены до конца понедельника, 24 июля. «Пао» передумал в последний момент и приобрел 22-летнего польского бигмена.

В 22 матчах Еврокубка в прошлом сезоне Бальцеровски набирал в среднем 8,6 очка и 3,8 подбора.

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