«Пао» может выкупить Бальцеровски у «Гран-Канарии» за 500 тысяч евро, дедлайн – сегодня в полночь

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Панатинаикос Гран-Канария чемпионат Греции чемпионат Испании Александер Бальцеровски Баскетбол

«Панатинаикос» проявляет интерес к центровому Александеру Бальцеровски (22 года, 216 см), пишет греческое издание SDNA.

Для перехода игрока греческий клуб должен выплатить байаут «Гран-Канарии» в размере 500 тысяч евро. Сегодня в полночь состоится дедлайн по выкупу игрока, и у испанского клуба появится возможность выставить за игрока любую, по их мнению, достойную цену.

Как пишет SDNA, руководство «Пао» пытается оценить ситуацию. Они хотят подписать Торнике Шенгелию из «Виртуса», однако итальянский клуб просит полную цену выкупа – 3 миллиона евро.

В 22 матчах Еврокубка в прошлом сезоне Бальцеровски набирал в среднем 8,6 очка и 3,8 подбора.

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