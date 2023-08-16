ОИ-2024. Предварительная квалификация. Нидерланды – Хорватия, Венгрия сыграет с Боснией и Герцеговиной и другие матчи

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Сегодня в матчах предварительного раунда квалификации к Олимпиаде-2024 Нидерланды встретятся с Хорватией, Венгрия сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Олимпиада. Квалификация

Предварительный раунд

Мужчины

Групповой этап

Группа B

Португалия – Польша

16 августа. 19:00

Венгрия – Босния и Герцеговина

16 августа. 22:00

Положение команд: Польша – 2-0, Босния и Герцеговина – 1-1, Португалия– 1-1, Венгрия– 0-2.

Группа D

Нидерланды – Хорватия 

16 августа. 17:00

Бельгия – Швеция

16 августа. 20:00

Положение команд: Хорватия – 2-0, Швеция– 1-1, Нидерланды – 1-1, Бельгия – 0-2.

Группа A

Положение команд: Израиль – 2-1, Эстония – 2-1, Чехия – 2-1, Северная Македония – 0-3.

Группа C

Положение команд: Турция – 3-0, Украина – 2-1, Исландия – 1-2, Болгария – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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