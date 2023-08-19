Игор Миличич остался на посту главного тренера сборной Польши еще на 3 года

Федерация баскетбола Польши продлила контракт с главным тренером национальной сборной Игором Миличичем на три года.

47-летний хорватский специалист руководит сборной Польши с 2021 года. Он сменил на этом посту американца Майка Тэйлора, возглавлявшего польскую команду с 2014 года и добившегося с ней выхода в 1/4 финала чемпионата мира-2019.

Под руководством Миличича сборная Польши заняла 4-е место на чемпионате Европы 2022 года, победив команду Словении в 1/4 финала.

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