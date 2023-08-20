Богдан Богачев: «Эрик Грин — хороший снайпер. Он будет помогать УНИКСу в наборе очков»
Спортивный директор УНИКСа Богдан Богачев отметил, что новичок команды Эрик Грин обладает хорошим трехочковым бросков и хочет побеждать.
«Мы уже давно изучали кандидатуру Грина. У него большой опыт выступлений в Евролиге.
Самое главное, что это хороший снайпер. Так что надеемся, Грин будет помогать нам в наборе очков. У Грина отличный трехочковый бросок. Это человек, который тоже хочет побеждать», — сказал Богачев.
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