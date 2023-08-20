Богдан Богачев: «Эрик Грин — хороший снайпер. Он будет помогать УНИКСу в наборе очков»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Эрик Грин Богдан Богачев Баскетбол

Спортивный директор УНИКСа Богдан Богачев отметил, что новичок команды Эрик Грин обладает хорошим трехочковым бросков и хочет побеждать.

«Мы уже давно изучали кандидатуру Грина. У него большой опыт выступлений в Евролиге.

Самое главное, что это хороший снайпер. Так что надеемся, Грин будет помогать нам в наборе очков. У Грина отличный трехочковый бросок. Это человек, который тоже хочет побеждать», — сказал Богачев.

Антон Квитковских – из маленького поселка до сборной России

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1 комментарий

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Великий_Хан
Большой опыт Евролиге ? Он там пару сезонов играл. Просто был тогда на слуху.
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