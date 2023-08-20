УНИКС подписал Эрика Грина

Теги переходы УНИКС Единая лига ВТБ Эрик Грин Баскетбол

УНИКС объявил о заключении соглашения с разыгрывающим Эриком Грином (32 года, 191 см).

Грин был выбран на драфте НБА 2013 года под 46-м номером и провел в лиге два сезона, выступая за «Денвер» и «Юту». После этого он играл в Европе и Китае.

Прошлый сезон американец завершал в составе «Будучности», набирая в Адриатической лиге 15,1 очка, 2,8 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

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1 комментарий

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Александр Базилий
2 передачи за игру))) прям разыгрывающий всех разыгрывающих😂
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