УНИКС подписал Эрика Грина

объявил о заключении соглашения с разыгрывающим (32 года, 191 см).

Грин был выбран на драфте НБА 2013 года под 46-м номером и провел в лиге два сезона, выступая за «Денвер» и «Юту». После этого он играл в Европе и Китае.

Прошлый сезон американец завершал в составе «Будучности», набирая в Адриатической лиге 15,1 очка, 2,8 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

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